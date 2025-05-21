Для оценки поведения российских школьников предложили три варианта
Кравцов: в Минпросвещения рассматривают три варианта оценки поведения школьников
В рамках пилотного проекта, который запустят в школах шести регионов России, рассматривают три варианта оценивания поведения детей. Об этом во время IV заседания Всероссийского родительского комитета объявил министр просвещения Сергей Кравцов, которого процитировало РИА «Новости».
«Три варианта для апробации мы предлагаем», — подчеркнул он.
Поведение школьников могут оценивать либо по системе «зачет» или «незачет», либо по классической пятибалльной шкале (отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное и совсем неудовлетворительное), либо по трехбалльной (неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение).
Пресс-служба ведомства объявила о начале разработки введения оценок за поведение в начале мая. В рамках пилотного проекта будет оцениваться поведение школьников шести регионов России, среди которых Новгородская, Ярославская и Тульская области, ЛНР, Чечня и Мордовия.