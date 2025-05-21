Для оценки поведения российских школьников предложили три варианта

Кравцов: в Минпросвещения рассматривают три варианта оценки поведения школьников

В рамках пилотного проекта, который запустят в школах шести регионов России, рассматривают три варианта оценивания поведения детей. Об этом во время IV заседания Всероссийского родительского комитета объявил министр просвещения Сергей Кравцов, которого процитировало РИА «Новости» .

«Три варианта для апробации мы предлагаем», — подчеркнул он.

Поведение школьников могут оценивать либо по системе «зачет» или «незачет», либо по классической пятибалльной шкале (отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное и совсем неудовлетворительное), либо по трехбалльной (неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение).

Пресс-служба ведомства объявила о начале разработки введения оценок за поведение в начале мая. В рамках пилотного проекта будет оцениваться поведение школьников шести регионов России, среди которых Новгородская, Ярославская и Тульская области, ЛНР, Чечня и Мордовия.