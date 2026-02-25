Миронов обвинил ЕГЭ в обмане системы образования

Единый государственный экзамен обманывает систему образования, поскольку лучше всего его сдают не самые способные выпускники, а самые подготовленные к его системе. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, документ есть в распоряжении 360.ru.

«А сдали бы ЕГЭ такие гениальные двоечники, как, например, Пушкин или Эйнштейн? А Ломоносов прошел бы через этот фильтр? Уверен, что нет», — добавил депутат.

Кроме того, по его словам, при такой системе преимущество получают те школьники, у родителей которых есть деньги на многочисленных репетиторов. При этом многих получивших 100 баллов в итоге отчисляют ко второму-третьему курсу.

Ранее Министерство просвещения предложило запретить публиковать в интернете задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет, а также блокировать сайты с готовыми домашними заданиями.