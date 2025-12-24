Профильный вступительный экзамен для педвузов появится в России

Абитуриенты, планирующие поступать в педагогические вузы, с 2027 года будут проходить профильное вступительное испытание. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Ассоциации развития педагогического образования.

По словам главы ведомства, новая мера направлена на отбор мотивированных будущих учителей-предметников и должна повысить качество, в том числе естественно-научного образования. Кравцов отметил, что педагогические направления остаются одними из самых востребованных у абитуриентов, а студенты педвузов уже со второго курса проходят обязательную практику в школах и детских лагерях.

Кроме того, в Минпросвещения рассказали об обновлении инфраструктуры педвузов. В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в учебных заведениях были созданы и модернизированы десятки специализированных кабинетов, а также открыты военно-патриотические центры и образовательные кластеры. В 2026 году планируется дальнейшее развитие этой инфраструктуры и создание в каждом педвузе центра военно-патриотического воспитания «Вершина».

Ранее Кравцов рассказал, что робототехника вошла в перечень всероссийских олимпиад школьников.