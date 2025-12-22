Робототехника вошла в перечень всероссийских олимпиад школьников

Заявление глава ведомства сделал на церемонии награждения призеров и победителей первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету», которая состоялась в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

«Отмечу, что всероссийская олимпиада по робототехнике будет проходить ежегодно, и уже со следующего года победители смогут получать 100 баллов на едином государственном экзамене. Благодарю всех наставников за то, что смогли дать своим ученикам главное — научили мыслить, идти к своей цели и не бояться препятствий», — сказал министр.

Кравцов добавил, что в российских школах работают центры «Кванториум» и «Точка роста», а педагоги уделяют особое внимание таким предметам, как информатика и труд.

Организаторами олимпиады выступили министерство просвещения России, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также департамент образования и науки города Москвы.

Всего в интеллектуальных соревнованиях приняли участие более 2,6 тысячи старшеклассников из 66 регионов. Финал собрал свыше 400 юных программистов из 26 краев и областей. В министерстве просвещения рассказали, что во время практического тура школьники настраивали дроны и разрабатывали алгоритмы для их автономного полета. Кроме того, ребята программировали мобильных роботов.

Лучшие результаты на первой Открытой всероссийской технологической олимпиаде показали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, а так же — Московской, Пензенской, Свердловской и Челябинской областей. Победа в состязании даст им льготы при поступлении в МГТУ имени Баумана, МГУ, НИУ «Высшая школа экономики» и другие ведущие технические вузы.