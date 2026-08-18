Минпросвещения установило максимальную нагрузку для школьников

В Минпросвещения утвердили максимальную недельную нагрузку для школьников разных классов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

Для первоклассников в сентябре–октябре допустимо не более трех уроков в день по 35 минут. В ноябре–декабре количество занятий увеличивают до четырех, а в январе–мае каждый урок длится по 40 минут.

Один раз в неделю для младших школьников разрешают пять уроков, если добавляют физкультуру. Для учеников 2–4 классов ежедневная норма — до пяти занятий (допускается шесть с физкультурой), для 5–6 классов — до шести, а для 7–11 классов — до семи уроков.

Ранее эксперт Минпросвещения Максим Костенко рассказал, сколько времени ученики должны тратить на выполнение домашних заданий.