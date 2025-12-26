Минпросвещения приняло пять новых правил разрешения конфликтов с учениками

Министерство просвещения приняло пять этапов действий для руководителей учебных заведений в случае конфликтов. Документ оказался в распоряжении РБК .

Согласно регламенту, каждый этап урегулирования конфликта должен занимать от одного до трех дней. На первом этапе уведомляют руководство образовательного учреждения, устанавливают обстоятельства, назначают ответственных. При необходимости,подключают правоохранительные органы.

На втором изучают обстоятельства конфликта, опрашивают участников и определяют виновных. Если ситуация не разрешается, администрации учебного заведения нужно обратиться в специальную комиссию по урегулированию споров, которая должна быть в каждой школе и вузе.

На третьем этапе комиссия изучает обстоятельства и выносит письменное решение. На четвертом — контролирует его исполнение со стороны руководства заведения. В случае несогласия участники могут обжаловать решение в региональной комиссии по защите чести педагогов, вышестоящих образовательных органах или суде.

Конфликты рекомендовали решать с помощью медиации, обеспечив всех участников психологической поддержкой. Школьным руководителям посоветовали уделять внимание конфликтам интересов и защищать честь учителей.

«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — подчеркнули авторы документа.

Ранее в ГД призвали усилить охрану российских школ. Это случилось после резни в Одинцове, где девятиклассник убил ножом ученика четвертого класса и ранил охранника.