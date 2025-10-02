Минпросвещения решило продлить эксперимент с упрощенной формой сдачи ОГЭ

Минпросвещения России намерено продлить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ до 2029 года. При этом число участников планируется увеличить. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон. Теперь школьники, которые не собираются продолжать обучение в 10-м классе, смогут сдавать ОГЭ только по двум предметам. Новые правила будут применяться в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

«Мы обсудили итоги эксперимента, который был полностью финансирован Москвой, по поступлению в колледжи, где участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — процитировал Кравцова ТАСС.

Министр рассказал о стремительном развитии проекта «Профессионалитет». Он подчеркнул, что к 2030 году Минпросвещения РФ планирует вовлечь в эту программу около половины всех колледжей страны.

Ранее на российских школьников снизили нагрузку в учебной программе. Анализ показал, что от 15% до 30% школьных предметов перегружены темами, которые в советское время обычно изучали на втором курсе университета.