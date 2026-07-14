Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс

Порядок приема школьников в 10-й класс и гарантии для девятиклассников разъяснили в Минпросвещения. Как отметили в пресс-службе ведомства, каждый девятиклассник, который получил аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу — на уровне среднего общего или среднего профессионального.

В школах может быть организовано профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае образовательное учреждение имеет право проводить индивидуальный отбор или вступительные экзамены. Если ученик успешно прошел испытания, его должны зачислить.

Если же в школе, где ребенок окончил девятый класс, нет мест, ему обязаны найти место в другой образовательной организации. Заниматься этим может орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий госуправление в сфере образования, или такой же орган местного самоуправления.

«Законные представители учащихся всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте», — отметили в министерстве.

Недавно в ведомстве опровергли слухи о рекомендациях цветов одежды для детей.