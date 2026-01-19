Минпросвещения разъяснило, как будут применять оценки за поведение учеников

Оценки за поведение в школах будут использоваться для поощрения учеников и помощи тем, кто нуждается в поддержке. Также они пригодятся для индивидуальной работы с подростками, находящимися в группе риска. Об этом сообщила РБК замминистра просвещения России Ольга Колударова.

«Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», — отметила замминистра.

По ее словам, оценка поведения направлена на укрепление воспитательной функции школы, привитие уважения к традиционным ценностям и защиту чести и достоинства педагога. Результаты этой оценки могут быть использованы индивидуально для каждого ученика.

В январе Минпросвещения предложило ввести оценку поведения в школах. Эти изменения хотят внести в правила организации учебного процесса по основным программам.

В ведомстве сообщили, что новая система оценок начнет действовать во всех школах с 1 сентября 2026 года. Изменения основаны на результатах пилотного проекта.

Пилот стартовал в начале учебного года 2025/26 в семи регионах: Новгородской, Тульской, Ярославской областях, Ленинградской области, ЛНР, Чечне и Мордовии. В проекте приняли участие 89 школ, которые проявили инициативу. Оценки за поведение выставлялись только ученикам пятых-восьмых классов в рамках тестирования.

Ранее Министерство просвещения приняло пять этапов действий для руководителей учебных заведений в случае конфликтов с учениками. По регламенту, каждый этап разрешения ситуации длится от одного до трех дней. На первом этапе руководство образовательного учреждения информируют, выясняют обстоятельства и назначают ответственных. Если нужно, привлекают правоохранительные органы.