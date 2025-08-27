Эксперт по цветам Горкунова указала на популярность символичных букетов к 1 сентября

Букет на День знаний перестал быть простой формальностью, превратившись в способ выразить благодарность и уважение педагогу. Тенденция изменилась: громоздкие композиции уступили место элегантности, символизму и осмысленному подходу, отметила в интервью RT руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

По ее словам, родители выбирают практичные цветы, которые долго сохраняют свежесть. Символическое значение бутонов становится все более важным.

«И здесь особенно интересна пятерка лидеров, которые из года в год остаются в руках школьников», — отметила эксперт.

Как пояснила Горкунова, в топе оказались розы — символ чистоты и начала. Кроме того, популярностью пользуются хризантемы, символизирующие долголетие и мудрость, а также ромашки, отражающие искренность и доверие. Нередко к 1 сентября покупают герберы и гладиолусы.