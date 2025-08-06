Минпросвещения опровергло новости о введении единой школьной формы

Минпросвещения России не собирается вводить единую школьную форму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно статье 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к одежде, учитывая мнение родителей и учеников.

«В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с нового учебного года», — отметили в Минпросвещения.

Стандарт определяет требования к школьной форме, соответствующие ГОСТ: характеристики ткани, включая подкладку, отсутствие острых углов и кромок, правильный размер для типовых фигур детей, а также такие качества, как воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут объяснил, зачем нужен ГОСТ на школьную форму. Государственный стандарт поможет устранить социальные различия между детьми и защитит от некачественной одежды.