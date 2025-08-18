Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников

Фото: Медиасток.рф

Минпросвещения определило максимальную годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, первоклассники за учебный год должны будут отучиться от 620 до 653 часов в зависимости от конкретного образовательного плана. Нагрузка каждый год будет постепенно повышаться и к восьмому-девятому классам достигнет от 1122 до 1224 часов.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в новом приказе министерство зафиксировало максимальную дневную нагрузку на педагогов — не более пяти-шести уроков. Кроме того, он заявил о необходимости ввести типовые регламенты работы школ.

