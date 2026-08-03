Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников

Вступил в силу приказ об утверждении нового федерального перечня учебников. Текст документа разместили на портале опубликования правовых актов.

В новый список вошли учебники по обществознанию для 9-11-х классов под редакцией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и пособия по истории для 5-9-х классов под редакцией председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Также в перечень включили учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-7-х классов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ведомстве начали разрабатывать модели проведения обязательного устного экзамена по истории. Его будут сдавать ученики девятых классов.