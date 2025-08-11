Минпросвещения объявило сроки нового учебного года

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — говорится в сообщении.

Школы смогут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул составит не меньше семь дней. Помимо этого, для первоклассников порекомендовали организовать дополнительные недельные каникулы в феврале.

Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что российским школьникам установили норму учебной нагрузки в неделю. С 1 сентября первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю, учащиеся 2-4 классов — от 23 до 26 часов.