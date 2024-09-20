Минпросвещения объяснило предложение исключить гольф из школьной программы

Гольф, чир-спорт и ряд других видов спорта предложили исключить из программы уроков физкультуры. В Минпросвещения России сообщили, что к этому пришли после анализа «ресурсных возможностей» школ, а также запросов учеников, родителей и педагогов.

Пресс-служба министерства напомнила, что количество модулей уроков физкультуры расширили по поручению президента Владимира Путина. К разработке программ подключили лучших специалистов.

«В ходе апробации были проанализированы ресурсные возможности российских школ, запросы учеников, родителей и учителей. Вследствие чего было принято решение об исключении части введенных модулей», — рассказали в Минпросвещения.

Там отметили, что убрать из школьной программы некоторые дисциплины необходимо из-за их несоответствия российскому историческому опыту. В связи с этим министерство призвало отказаться от ряда терминов — например, заменить толерантность взаимоуважением, а буллинг психологическим насилием.