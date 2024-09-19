Из школьный программы предложили убрать гольф и чирлидинг

Министерство просвещения разработало проект приказа об исключении из уроков физкультуры таких вариативных модулей как «Гольф» и «Чир-спорт». Документ опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

Ведомство уточнило, что некоторые практикуемые за рубежом дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, поэтому их следует убрать из программы. Приказ в случае одобрения вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Из школьной программы в этом случае также уберут практики массажа и банных процедур и заменят ряд терминов на другие формулировки. «Толерантность» поменяют на «взаимоуважение», «гендерные особенности» — на «особенности пола», а «буллинг» — на «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование».

Ранее аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что за последний год школьники стали чаще заниматься с репетиторами. Спрос на них увеличился на 18%. Самыми популярными стали услуги учителей информатики, биологии и геометрии.