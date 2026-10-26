Министр Пучков заявил, что применение ИИ в обучении «требует особого дидактического дизайна»

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков заявил, что применение искусственного интеллекта в обучении «требует особого дидактического дизайна». Об этом он сообщил в интервью ИА «Время Н» .

По словам Пучкова, использовать ИИ нужно как оппонента в общении, а не как источник готового ответа. «Не „спроси ИИ ответ при решении уравнения“, а „спроси ИИ, как решить это уравнение, сравни его метод со своим и найди ошибку в его рассуждении или своем“», — рекомендовал министр.

Он также посоветовал проектировать «зоны без ИИ»: короткие контрольные, устные опросы, задания на рефлексию. Ученик должен понимать: «Здесь я должен полагаться только на себя, и это нормально».

Кроме того, по мнению Пучкова, необходимо менять систему оценки. Министр добавил, что важнее всего двигаться к формированию думающей, самостоятельной и волевой личности.