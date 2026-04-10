Международный онлайн-урок «Первые в космосе» объединил более 10 тысяч школьников

Международный онлайн-урок «Первые в космосе» состоялся в преддверии 65-летия со дня первого полета человека в космос. В нем приняли участие более 10 тысяч школьников, изучающих русский язык в 25 странах мира.

«Сегодня, несмотря на расстояния, космос вновь объединяет молодых людей из десятков стран мира», — заявил директор Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Сергей Малышев.

Подростки смогли пообщаться с Героем России Олегом Новицким и задать ему интересующие вопросы. Космонавт рассказал, с чего начинается его профессия, какие научные исследования проводят на орбите и на каком языке разговаривают на МКС представители разных стран.

В конце Новицкий пожелал школьникам не бояться мечтать и беречь планету. Ученики из Перу и Монголии направили в подарок Центру подготовки космонавтов свои рисунки.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля.

