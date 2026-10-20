Методолог Липчанская назвала ключевые навыки образования в эпоху ИИ

Развитие искусственного интеллекта не освобождает школьников от необходимости осваивать базовые знания и понимать суть процессов. Об этом телеканалу MIR24.TV рассказала директор по образовательной методологии ИИ-репетитора Мария Липчанская.

По ее словам, возможность делегировать вычисления и исправление ошибок нейросетям не отменяет того, что именно человек определяет задачу, оценивает качество готового ответа и несет ответственность за последствия. Без прочной базы по школьным предметам невозможно критически проверить работу ИИ или заметить искажение фактов.

Липчанская подчеркнула, что ключевым ориентиром современного образования становится умение учиться, выявлять пробелы в знаниях и проверять логику рассуждений. Базовые навыки, включая устный счет и грамматику, необходимы для перехода к более сложной интеллектуальной работе.