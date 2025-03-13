Методист Ставер: на подготовку к экзаменам нужно тратить не более 8 часов в день

Многих волнует вопрос, как эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ во время каникул. Методист по истории и обществознанию в «Онлайн-школе № 1» Людмила Ставер поделилась полезными советами в беседе с РИАМО .

Ставер предупреждает, что неправильное распределение времени может привести к переутомлению. Чтобы этого избежать, она рекомендует ограничить длительность занятий четырьмя-восемью часами в день.

Для начала нужно поставить цель на каникулы и составить план подготовки. Также специалист предлагает упражнение для концентрации — обратный отсчет: выбрать число от 100 до 300 и посчитать его в обратном порядке. Это поможет сосредоточиться на задаче, написал «ФедералПресс».

Чтобы запомнить большой объем информации, Ставер рекомендует делить материал на небольшие части. Например, можно поиграть со спичками: разложить их случайным образом, запомнить их расположение, отвлечься и попытаться восстановить первоначальную картину.