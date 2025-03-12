Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко уменьшить количество мест в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани для иногородних абитуриентов не поможет решить кадровую проблему. Об этом в разговоре с 360.ru заявил доктор технических наук профессор Евгений Белый.

По словам эксперта, в первую очередь Матвиенко имела в виду специальности, по которым в стране наблюдается перепроизводство, например, в сфере менеджмента, экономики, юриспруденции, психологии и лингвистики.

«Власти сейчас заявляют, что заинтересованность есть в специалистах технического профиля, здравоохранения, образования. Вот те горячие точки, которые сегодня интересуют государство», — отметил Белый.

Однако профессор выразил сомнение в том, что идея председателя Совета Федерации поможет изменить текущую ситуацию и повлечет за собой ряд других сложностей.

«Сокращение наборов в вузы трех крупных городов — это автоматически сокращение финансирования этих городов. Вузы потеряют значительные доходы от внебюджетных студентов. Эти доходы вряд ли им смогут компенсировать. Вторая проблема с поступлением на учебу выпускников школ этих городов — невозможно принимать в вузы не по ЕГЭ, а по регистрации. Если будет меньше мест, будет больше сложностей для поступления коренных москвичей, петербуржцев и жителей Татарстана», — заявил он.

Более результативным способом решить кадровую проблему в регионах будет развитие целевого набора в вузы и создание высокооплачиваемых рабочих мест на предприятиях с достойным соцпакетом, заключил доктор технических наук.

Ранее Валентина Матвиенко заявила о необходимости ограничения количества мест в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани для выпускников из регионов. Она добавила, что в течение ближайших пяти лет наборы в вузы этих городов нужно отладить таким образом, чтобы мест было столько, сколько нужно рынку труда по выбранным специальностям.