В России выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников

Издательство «Просвещение» совместно с Национальной технологической инициативой выпустило для учеников 10-х и 11-х классов первый учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». Об этом ТАСС сообщил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

Он напомнил, что еще недавно БПЛА применяли лишь для развлечения и видеосъемок, а теперь они — средство защиты населения, проведения сельскохозяйственных работ, автоматической доставки и мониторинга.

«С помощью учебника школьники смогут сделать первый шаг и на уроках примерить на себя роль разработчика беспилотника или авиационной системы», — сказал Земцов.

Издание уже получило официальный статус учебника, его включили в перечень Министерства просвещения России для изучения на профильных занятиях по предметам «Информатика» и «Физика». Из учебника школьники узнают об истории и устройстве дронов, а также научатся обслуживать аппараты самостоятельно.

Инструктор военно-патриотического центра «Торнадо» Хуршед Гадоев отмечал, что школьников нужно обучать обращению с оружием, а не управлению БПЛА.