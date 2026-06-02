Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников
В России необходимо ввести плановую модель обучения в университетах. Если за подготовку студента платит государство, то должна действовать схема с обязательным распределением выпускника, заявил порталу «Эксперт» помощник президента страны Владимир Мединский.
«Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице, — подчеркнул он.
Мединский добавил, что нынешняя система высшего образования крайне консервативна и «зависла между социализмом и капитализмом».
Политик отметил, что в ней одновременно присутствуют рыночный и социальный подходы, хотя ситуация в обоих случаях «далека от логического завершения».
В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны подписать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.