Медиков-бюджетников обязали проходить целевое обучение в ординатуре

Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бюджетники-медики до прохождения итоговой аттестации обязаны заключить договор о целевом обучении в ординатуре. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон установил полномочия органов государственной власти субъектов в сфере охраны здоровья. Теперь они должны создавать условия для осуществления наставничества и трудоустройства, а также оказывать дополнительные меры социальной поддержки.

Кроме того, перечень организаций — заказчиков целевого обучения расширили. В список добавили участвующие в реализации программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинские организации.

Минздрав утвердит квалификационные требования к медицинским работникам. По окончании периода наставничества в сфере здравоохранения эти учащиеся подлежат периодической аккредитации специалиста.

В сумме наставничество не может превышать три года. Также устанавливаются сроки в соответствии с местом работы и специальностью будущего наставляемого молодого специалиста, их определит Минздрав.

Ранее юрист Никита Строков рассказал о последствиях для медиков-целевиков за неотработку.