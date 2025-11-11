Юрист Строков рассказал о последствиях для медиков-целевиков за неотработку
Юрист сервиса «Мой юрист» Никита Строков рассказал «Краснодарским известиям», что за отказ от трудоустройства или досрочное увольнение без уважительных причин специалиста могут обязать возместить стоимость обучения полностью или частично.
Размер и порядок возмещения будут зависеть от условий договора и Положения о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства РФ №555 от 27 апреля 2024 года.
Строков отметил, что суды обычно удовлетворяют иски заказчиков, взыскивая стоимость обучения в соответствии с условиями соглашения. При этом уголовная и административная ответственность за отказ от обязательной отработки не предусмотрена.
Студенты ординатуры, которые получают образование за счет бюджета, теперь должны подписать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. Это предусмотрено законом, принятым Госдумой 11 ноября. Согласно этому закону, специалист обязан отработать определенный срок в медицинской организации, указанной заказчиком.