Юрист Строков рассказал о последствиях для медиков-целевиков за неотработку

Юрист сервиса «Мой юрист» Никита Строков рассказал «Краснодарским известиям» , что за отказ от трудоустройства или досрочное увольнение без уважительных причин специалиста могут обязать возместить стоимость обучения полностью или частично.

Размер и порядок возмещения будут зависеть от условий договора и Положения о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства РФ №555 от 27 апреля 2024 года.

Строков отметил, что суды обычно удовлетворяют иски заказчиков, взыскивая стоимость обучения в соответствии с условиями соглашения. При этом уголовная и административная ответственность за отказ от обязательной отработки не предусмотрена.

Студенты ординатуры, которые получают образование за счет бюджета, теперь должны подписать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. Это предусмотрено законом, принятым Госдумой 11 ноября. Согласно этому закону, специалист обязан отработать определенный срок в медицинской организации, указанной заказчиком.