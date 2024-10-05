Марковской гимназии передали оборудование для проведения ЕГЭ и ОГЭ

Ивановская область направила гимназии в ЛНР оборудование для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Ивановская область отправила в гимназию Марковского муниципального округа ЛНР все необходимое для комплектации пункта проведения госэкзаменов. Об этом сообщила пресс-служба департамента внутренней политики области.

Регионы подписали соглашение о сотрудничестве в прошлом году. В рамках него Ивановская область помогла учебному заведению оборудовать пункт проведения ЕГЭ и ОГЭ. Специалисты проложили в здании проводку и установили систему видеонаблюдения. Также они оснастили кабинеты и коридоры школы камерами.

Благодаря этому выпускники школ смогут сдать экзамены в местной гимназии, а не в других районах республики.

Ранее Губернский колледж направил партию гуманитарного груза в ДНР и ЛНР. Студенты-волонтеры собрали более 100 учебников, а также 10 килограммов спортинвентаря. Гуманитарную помощь передали в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.