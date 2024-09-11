Студенты Губернского колледжа отправили гуманитарную помощь в техникумы ДНР

Партию гуманитарного груза для техникумов ДНР и ЛНР отправили из Губернского колледжа. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Студенты переписали и упаковали более 100 учебников, а также 10 килограммов спортивного инвентаря. Помощь направят в подшефные учебные заведения, с которыми сотрудничает Губернский колледж. Это Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.

Этот уже вторая партия гуманитарного груза из Губернского колледжа. В прошлом году студенты также собрали груз в Донбасс.

«До этого мы отправляли оборудование, мебель, учебные пособия. Ребята всегда с большой радостью отзываются на призывы о помощи, никто не остается в стороне», — отметила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова.

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