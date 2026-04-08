Лавров заявил о готовности России увеличить число стипендий для африканцев

Россия готова увеличить количество стипендий для обучения африканцев в своих вузах. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов России при МИД. Трансляцию выступления дипломата опубликовали в пресс-службе ведомства.

«Считаем целесообразным расширять спектр программ и географию распределения африканских студентов. Сегодня у нас обучаются около 35 тысяч граждан африканских стран, и мы готовы увеличивать количество предоставляемых стипендий», — сказал министр.

Лавров добавил, что Россия считает крайне важным продолжать контакты с выпускниками российских вузов. По его словам, во многих африканских странах создаются ассоциации выпускников советских и российских учебных заведений.

«Это очень важный элемент общества во многих африканских государствах», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В октябре 2026 года в Москве пройдет третий саммит Россия — Африка. Первый состоялся в 2019 году в Сочи, а второй — в июле 2023-го в Санкт-Петербурге.