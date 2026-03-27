Лавров поздравил ветеранов СВО с окончанием обучения в МГИМО

Министр иностранных дел Сергей Лавров вручил дипломы 29 ветеранам специальной военной операции и поздравил их с окончанием обучения в МГИМО. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Они прошли программу дополнительного профессионального образования «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Это уже третий набор слушателей.

«На поле боя вы проявили верность Отечеству, долгу, присяге, готовность жертвовать собой ради своего ближнего, ради родины. Демонстрировали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе», — обратился Лавров к выпускникам.

Министр отметил, что теперь их опыт вместе с полученными знаниями предстоит применить для социально-экономического развития страны и улучшения жизни россиян. Он подчеркнул, что ветераны СВО служат примером для молодежи, а МИД продолжит помогать с их обучением и переподготовкой.

В прошлом году университет выпустил еще 19 участников боевых действий на Украине, которые прошли обучение по той же программе.