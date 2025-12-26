Сегодня 18:43 Филиал МГИМО в Одинцове отметил 10-летний юбилей 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Филиал МГИМО, образованный на базе Одинцовского гуманитарного университета, отмечает 10-летний юбилей. За лет из него вышли более четырех тысяч выпускников, в числе которых экономисты, юристы, управленцы, лингвисты, специалисты по цифровым решениям и другим направлениям.

МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов России по определенным направлениям подготовки и занимает третье место среди филиалов по качеству приема абитуриентов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив с юбилеем. «Я благодарен Сергею Викторовичу Лаврову и Анатолию Васильевичу Торкунову, что когда-то они в нашу идею поверили, и было принято решение создать в Подмосковье филиал МГИМО. Сегодня мы слышим положительные отзывы о том, какие ребята приобретают здесь знания, получают навыки, какую имеют востребованность после окончания учебы», — сказал глава региона. По его словам, главная цель заключалась в том, чтобы выпускники могли легко найти себя в жизни, чтобы был спрос на профессии, которым обучают в филиале.

Сегодня важная задача — сделать наше образование и в детском саду, и в институте при наличии искусственного интеллекта таким, чтобы каждый из нас, не отучился думать. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Он пожелал студентам уметь думать, решать задачи и по точным наукам, и по тем, которые ставит жизнь. Выпускники МГИМО всегда были на высоте и по знанию языков, и по коммуникабельности, и по решению задач.

Фото: Александра СтепановаАлександра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

Одинцовский филиал оснащен мультимедийными и лингафонными аудиториями, кабинетами для тренингов и деловых игр, IT-лабораториями, компьютерными классами, библиотекой и конференц-залами. В здании есть столовая на 300 мест, два кафе, типография и медкабинет. На прилегающей территории — уникальный спорткомплекс и гостиница. В декабре завершилось строительство общежития площадью около четырех тысяч «квадратов», в котором смогут разместиться 160 студентов. «Я абсолютно уверен, что креативность, инновационность, которые свойственны филиалу на протяжении 10 лет, будут обогащать жизнь нашего большого международного университета и дальше», — отметил ректор Анатолий Торкунов.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

С 2017-го Московская область ежегодно предоставляет пять грантов губернатора на бесплатное обучение в вузе. «Мне удалось получить грант Губернатора. Для этого нужно было выполнить три условия: иметь высокие баллы на ЕГЭ, закончить школу в Московской области и иметь прописку в нашем регионе. Я жила и училась в Краснознаменске, хорошо сдала экзамены, и мне был предоставлен грант на бесплатное обучение», — рассказала студентка четвертого курса София Коростова.

Фото: Александра Степанова 1/2 Фото: Александра Степанова 2/2

Еще одно важное направление сотрудничества Подмосковья и МГИМО — поддержка участников СВО. В 2025 году на базе филиала 19 ветеранов боевых действий прошли обучение по программе профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Курс разработала базовая кафедра Министерства ЖКХ Московской области при сопровождении 30 экспертов, включая преподавателей МГИМО и практиков управления. В следующем году запланировано обучение еще 20 ветеранов.