Курс по обществознанию в школах сокращен без ущерба смыслу, заявил Мединский

Продолжительность курса обществознания в школах сократили с шести до трех лет без потери смысла, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС .

Программу переработали в более практичном ключе, оставив все лучшее из прежнего варианта касательно общества, экономики, государства и права, отметил Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» Петербургского международного юридического форума.

Приказ о новом порядке преподавания Минпросвещения выпустило в 2024 году. Согласно документу, обществознание исключили из программы 6-х классов и оставили в 9-х, 10-х и 11-х. Изменения вступят в силу для школьников, которые пошли в первый класс 1 сентября 2025 года.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что в 2033 году в ЕГЭ может войти арабский язык. Программу его изучения должны подготовить к 2030.