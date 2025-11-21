Курс «Искусственный интеллект в образовании» запустили в Коломне

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне запустил новый проект — «Искусственный интеллект в образовании». Студентов будут знакомить с нейросетями и научат генерировать контент.

«Мы выбрали игровую форму общения. То есть это не скучные лекции, а интерактивные интенсивы, которые позволяют окунуться в мир искусственного интеллекта», — рассказала проректор по научной работе университета Ирина Политова.

Вводный курс длится всего шесть часов, но в университете считают, что это только начало, и уже ведут работу над расширением. За это время будущие педагоги смогут познакомиться с понятием ИИ и получат первые практические навыки — как создать презентацию или конспект урока. Занятия ведут кандидаты и доктора наук.

Уметь применять искусственный интеллект в работе — необходимость для будущих учителей. В университете уверены, что в условиях цифровой трансформации это стало новой реальностью современного образования. Узнать подробнее о новом курсе можно будет на дне открытых дверей 23 ноября.