Крымский учитель Дарчук указала на пользу ИИ в работе педагогов

Искусственный интеллект позволяет педагогам оперативно находить необходимые материалы для подготовки к занятиям, что существенно экономит их время и дает возможность уделять больше внимания живому общению с учениками. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила учитель начальных классов МБОУС (К) ОШ «Надежда» Наталья Дарчук.

По ее словам, если раньше на подбор материала для открытого урока или внеклассного мероприятия могла уйти целая неделя, то сейчас поисковики позволяют мгновенно найти любую информацию или звуковой ряд.

При этом специалист подчеркнула, что цифровые технологии следует использовать дозированно. Дарчук предупредила, что чрезмерно яркие визуальные эффекты могут отвлекать детей от усвоения учебного материала. В условиях растущего объема информации учителю важно делить его на небольшие части и подавать так, чтобы ребенку было легче запоминать.