Кравцов заявил об успешном внедрении в школы единых федеральных программ

Введенные в прошлом году в российские школы единые федеральные программы позволили обеспечить единство образовательного процесса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании.

Он пояснил, что в случае перехода из одной школы в другую ученик не сталкивается с тем, что пропустил некоторые темы. Для окончательного положительного эффекта, добавил министр, необходимо время, чтобы образовательный процесс стал единым.

«Нужен определенный период, чтобы все эти вопросы устаканились. Но то, что такое решение принято, программы утверждены с экспертным сообществом, это фактически восстановление единого образовательного пространства», — заявил Кравцов.

Он добавил, что в рамках программ утвердили углубленное изучение естественно-научных предметов до семи часов в основной школе и до 10 — в старших классах.

«Следующий шаг — обсуждение именно программ. Мы готовы по необходимости их менять, совершенствовать. Но сегодня они вобрали все лучшее: знания, которые нужны школьнику, чтобы поступить в колледж или вуз, получить профессию и быть успешным в жизни», — подчеркнул министр.

Единые федеральные программы для российских школ Министерство просвещения утвердило в конце 2022 года. Они предусматривали возвращения уроков общественной безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки. По новым правилам учебные заведения начали работать в сентябре 2023 года.