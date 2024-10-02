Кравцов поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования

День среднего профессионального образования в России отмечают более 200 тысяч педагогов и почти четыре миллиона молодых людей, которые хотят быть уверены в своем профессиональном будущем. С поздравлением к россиянам обратился министр просвещения Сергей Кравцов.

Он указал на динамичное развитие системы СПО, которая отвечает на все запросы современной экономики.

«Один из ее главных драйверов — федеральный проект „Профессионалитет“. В этом году состоялся первый выпуск проекта — 138 тысяч человек», — сообщил Кравцов.

В сентябре открылись 370 кластеров «Профессионалитета», что обеспечило выход системы СПО на новый уровень. Впереди стоит задача подготовить свыше двух миллионов рабочих кадров за ближайшие шесть лет, подчеркнул министр. Он поблагодарил тех, кто помогает студентам достигать карьерных высот.

«Уважаемые педагоги и наставники, спасибо вам за преданность профессии и вклад в будущее страны», — заявил Кравцов.

Российские педагоги стали активнее использовать цифровые инструменты во время уроков. Дети лучше усваивают новый материал благодаря интерактивным элементам, считают эксперты.