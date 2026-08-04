Колледжи выделят более 70 тысяч бюджетных мест в сфере туризма в 2027 году

Более 70 тысяч бюджетных мест по направлениям туризма и сервиса выделят в российских колледжах в 2027 году. Об этом сообщил замглавы Минпросвещения Александр Бугаев, чьи слова привело РИА «Новости» .

Заместитель министра выступил на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

«На следующий год мы вместе с коллегами из субъектов Российской Федерации предусматриваем более 70 тысяч бюджетных мест по отрасли „туризм и сервис“ в колледжах нашей страны», — сказал Бугаев.

По его словам, с 2024 года число бюджетных мест в колледжах, которые готовят кадры в сфере туризма, выросло на 11%. Также ежегодно растет вовлеченность работодателей в подготовку специалистов — с 2024-го количество целевых договоров увеличилось на 33%.

Российские высшие учебные заведения уже завершили прием заявлений абитуриентов, поступающих на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.