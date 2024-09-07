Книги об истории и героях города вручили ученикам школы в Мытищах

Книги лицеистам вручали автор книги Татьяна Шарова и представитель компании «Лирсот», поддержавшей идею писателя подарить ученикам начальных классов свое произведение.

«Сокровища Мытищ» в увлекательной форме рассказывают об истории города, его достопримечательностях, культуре и героях. Директор лицея № 15 Нина Рыбинцева отметила, что подарок стал большой радостью для детей. Она выразила уверенность, что издание понравится ученикам.

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