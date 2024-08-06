Инженеры МФТИ создали робота-кладовщика для работы на складах

Инженеры МФТИ разработали робота-кладовщика, который сможет выполнять функции транспортировщика палет. Сотрудники Физтеха также создали специальное программное обеспечение для автоматизации логистических процессов.

Как рассказали в институте, внедрение таких технологий поможет минимизировать риски простоя и снизить затраты на фонд оплаты труда.

Робота протестировали на специально подготовленном полигоне, который имитировал складское помещение. Он показал точное ориентирование по оптическим меткам. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории систем специального назначения МФТИ Андрея Леуса, в будущем робот сможет также выполнять задачи высотного погрузчика и оператора производственных процессов.

«С учетом требуемых параметров в качестве наиболее оптимального решения определен метод навигации по потолочным оптическим меткам в видимом диапазоне. Использование данного метода на складском предприятии позволяет создать масштабируемую систему автоматического перемещения палет на складе с минимальными вложениями», — отметил он.