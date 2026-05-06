Кандидат наук Кустов заявил, что запрет ИИ для студентов не вернет к «честному» образованию

В МФТИ приняли решение разрешить студентам использовать искусственный интеллект не только при подготовке домашних заданий, но и во время занятий в аудитории. В беседе с сайтом KP.RU ситуацию прокомментировал кандидат технических наук и руководитель направления развития образовательных программ МФТИ Денис Кустов.

По его словам, в эпоху доступности информации важнее всего научиться анализировать и применять знания. Эксперт отметил, что университетское образование формирует самостоятельно мыслящую личность, способную разбираться в своей предметной области.

Как пояснил Кустов, запрет ИИ для студентов не вернет к «честному» образованию. Вместо этого необходимо перестроить образовательный процесс так, чтобы обучающиеся могли эффективно использовать нейросети как инструмент для обучения. Например, экзаменационные задания могут быть сформулированы таким образом, чтобы проверять не просто обладание знанием, а способность с этим знанием работать.