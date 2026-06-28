Качество подготовки учителей назвали важнейшим фактором для обучения школьников

Качество подготовки учителей и их учебная нагрузка оказались важнейшим фактором, влияющим на результаты обучения школьников. Об этом со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования Президентской академии сообщил ТАСС .

Специалисты выяснили, что из всех данных о ресурсах системы образования значимая связь с показателями результатов есть только у кадровых.

«Именно количество и качество учителей, их учебная нагрузка во многом определяют качество результатов системы образования», — отметили в РАНХиГС.

Больше всего влияние педагога заметно на результатах самых социально незащищенных школьников. Чем больше в учебном заведении учителей с высшей квалификационной категорией, тем лучше проходят испытания самые неуспевающие 11-классники на ЕГЭ по русскому языку.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в будущем к списку языков, по которым можно сдать Единый государственный экзамен, добавится арабский. Это произойдет не ранее 2033 года.