Юрист рассказал, какой кредит может оформить подросток и под какой процент

Доцент Балынин: подростки с 14 лет могут взять образовательный кредит под 3%

Российские подростки с 14 лет могут оформить образовательный кредит по ставке 3% годовых с согласия родителей или законных представителей. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, разницу между рыночной и льготной ставкой государство компенсирует банку самостоятельно. Кредит можно взять как на весь период обучения, так и на отдельный семестр или учебный год — в том числе уже после начала учебы.

Льготная ставка сохраняется на протяжении всего срока договора, который включает время учебы и последующие 15 лет и девять месяцев. Причем во время учебы и в течение девяти месяцев после выпуска студент может выплачивать только проценты, а основной долг начинает гасить после истечения этого периода.

Балынин также уточнил, что, если студент переведется на бюджет, ему потребуется вернуть только использованную сумму и начисленные проценты.

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