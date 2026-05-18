Юрист напомнил студентам об их правах при сдаче государственного экзамена

Во время сдачи государственного экзамена студенты имеют право на полную информацию о процедуре его проведения, уважительное отношение со стороны экзаменационной комиссии, а также возможность подать апелляцию и пройти пересдачу. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал юрист Иван Курбаков.

По его словам, вуз обязан заблаговременно ознакомить студентов с программой, перечнем вопросов, критериями оценивания и порядком обжалования результатов. При этом комиссии надлежит судить исключительно по уровню знаний — любые личные пристрастия, противоречия либо политические убеждения недопустимы.

Кроме того, для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия: им могут продлить время экзамена, выделить помощника или обеспечить специальными техническими средствами. Также все студенты имеют право на уважительное отношение со стороны экзаменационной комиссии.

«На практике нередко встречаются случаи грубого обращения, унижения достоинства обучающихся, провокационных вопросов или демонстративного давления со стороны преподавателей. Подобные действия являются недопустимыми», — объяснил юрист.

Помимо этого, в случае нарушения хода экзамена либо несправедливой оценки студент имеет право на апелляцию. Также есть возможность повторной сдачи при неудовлетворительном результате или отсутствии на экзамене по уважительной причине.