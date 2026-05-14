Академик РАН Онищенко заявил, что не смог бы сдать ЕГЭ

В пресс-центре «Национальной службы новостей» Геннадий Онищенко отметил: «Экзамен — это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель». Врач вспомнил, как раньше экзамены принимал свой учитель, и не было такого стресса. Сейчас же ЕГЭ, по его словам, похож на игру «крестики-нолики». Когда Онищенко попробовал сдать ЕГЭ, он «ничего не понял». Экзамен он сравнил со сдачей на права, когда дается вопрос с вариантами ответа и нужно угадать правильный.

Академик РАН порекомендовал школьникам сбрасывать напряжение перед экзаменом с помощью физических упражнений. Во время самого ЕГЭ важно не поддаваться чужому волнению, заключил Онищенко.