«Я даже не знал». Путин удивился отсутствию оценок за поведение в школах

Президент Владимир Путин удивился, что в школах сегодня нет оценок за поведение, и предложил подумать над их возвращением. Такое заявление он сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение», — признался глава государства.
Президент заявил, что в случае возвращения она должна быть равноценной другим оценкам. Он предложил специалистам обсудить этот вопрос с родительским сообществом.
В прошлом году Госдума предлагала сделать сдачу норм ГТО обязательной для школьников. Депутат от Подмосковья Сергей Колунов направлял идею в Минпросвещения и Минспорта. Однако развития эта идея не получила.
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