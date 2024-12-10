«Я даже не знал». Путин удивился отсутствию оценок за поведение в школах

Путин предложил подумать над возвращением оценок за поведение в школах

Президент Владимир Путин удивился, что в школах сегодня нет оценок за поведение, и предложил подумать над их возвращением. Такое заявление он сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение», — признался глава государства.

Президент заявил, что в случае возвращения она должна быть равноценной другим оценкам. Он предложил специалистам обсудить этот вопрос с родительским сообществом.

В прошлом году Госдума предлагала сделать сдачу норм ГТО обязательной для школьников. Депутат от Подмосковья Сергей Колунов направлял идею в Минпросвещения и Минспорта. Однако развития эта идея не получила.