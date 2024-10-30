Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание.Первые»
Жителей Подмосковья пригласили на просветительском марафоне «Знание.Первые». Он состоится с 4 по 6 ноября в московском «Манеже».
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в марафоне примут участие политики, блогеры, ученые и журналисты. Они расскажут молодежи о возможностях для учебы и развития карьеры. Участники узнают о том, как достичь успеха и вдохновятся историями спикеров.
На сцене выступят председатель «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, герой России Владислав Головин, военные корреспонденты Андрей Руденко и Николай Долгачев. Они расскажут о научных инновациях, развитии экономики и образования.
На марафон также пригласили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина и многих других.
По словам генерального директора общества «Знание» Макима Древаля, площадки марафона будут работать во всех федеральных округах России, благодаря чему посетить лекции сможет большее количество людей.
«Ребята получат уникальный опыт и знания, которые, я уверен, помогут им достигнуть новых вершин. Мы ожидаем, что на площадках марафона соберется более 25 тысяч участников. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию, к которой можно будет подключиться из любой точки мира», — поделился он.