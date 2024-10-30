Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание.Первые»

Жителей Подмосковья пригласили на просветительском марафоне «Знание.Первые». Он состоится с 4 по 6 ноября в московском «Манеже».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в марафоне примут участие политики, блогеры, ученые и журналисты. Они расскажут молодежи о возможностях для учебы и развития карьеры. Участники узнают о том, как достичь успеха и вдохновятся историями спикеров.

На сцене выступят председатель «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, герой России Владислав Головин, военные корреспонденты Андрей Руденко и Николай Долгачев. Они расскажут о научных инновациях, развитии экономики и образования.

На марафон также пригласили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина и многих других.