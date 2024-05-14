Из МГУ отчислили студента-одессита, собиравшего деньги на нужды ВСУ | 360°

14 мая 2024, 05:05
Из МГУ отчислили студента-одессита, собиравшего деньги на нужды ВСУ
Из МГУ отчислили украинского студента, задержанного ранее за сбор денег для ВСУ
Из МГУ имени Ломоносова отчислили украинского студента, ранее арестованного за попытки собрать средства для ВСУ и публикацию националистических материалов. Сергей Г. учился на факультете фундаментальной медицины, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе учебного заведения.
«Претензий к академической успеваемости <…> у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — сообщили на факультете.
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Сергей Г. обучался в университете на платной основе как иностранный гражданин. В пресс-службе уточнили, что им неизвестно, чтобы украинский студент в стенах заведения демонстрировал свои политические взгляды.
Уроженца Одессы Сергея Г. арестовали в апреле за попытки собрать средства для ВСУ и распространение информации националистического характера. Студента обязали покинуть Россию в течение трех дней.
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