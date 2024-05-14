Из МГУ отчислили студента-одессита, собиравшего деньги на нужды ВСУ | 360°

Образование 14 мая 2024, 05:05 Из МГУ отчислили студента-одессита, собиравшего деньги на нужды ВСУ Из МГУ отчислили украинского студента, задержанного ранее за сбор денег для ВСУ РИА «Новости»

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Из МГУ имени Ломоносова отчислили украинского студента, ранее арестованного за попытки собрать средства для ВСУ и публикацию националистических материалов. Сергей Г. учился на факультете фундаментальной медицины, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе учебного заведения.

«Претензий к академической успеваемости <…> у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — сообщили на факультете.

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Сергей Г. обучался в университете на платной основе как иностранный гражданин. В пресс-службе уточнили, что им неизвестно, чтобы украинский студент в стенах заведения демонстрировал свои политические взгляды.

Уроженца Одессы Сергея Г. арестовали в апреле за попытки собрать средства для ВСУ и распространение информации националистического характера. Студента обязали покинуть Россию в течение трех дней.