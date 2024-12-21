Итоги всероссийских проектов стажировок подвели в Москве

Итоги всероссийских проектов стажировок в рамках нацпроекта «Образование» подвели в Москве. Из более чем трех тысяч соискателей отобрали лучших студентов, которые смогут получить перспективную работу.

Всего на стажировки пригласили студентов 17 компаний в сферах медицины, информационных технологий, косметологии, энергетики и других. Свои двери открыла и фармацевтическая компания «Биннофарм групп» . Стажировались будущие специалисты как на производственных площадках, так и в лабораториях.

«Для нас важно показать ребятам, что работа на фармацевтическом производстве — это интересно, это нескучно, это перспективно и это может давать классный старт в будущую профессию, в будущую жизнь», — рассказала руководитель департамента подбора и адаптации персонала «Биннофарм Групп» Дарья Ломтева.

Целью проекта стало не только знакомство студентов с будущими работодателями, но и необходимость научить молодых работников решать реальные производственные задачи. Лучшие из лучших по итогам стажировок получили приглашения на работу.

Помимо стажировок компания второй год поддерживает стипендиальную программу «Система». Подать заявку на нее можно до 9 января 2025 года.