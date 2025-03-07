Итоги олимпиады по искусственному интеллекту подвели в Долгопрудном

Завершился финал национальной олимпиады по искусственному интеллекту «Т1.ГенИИ». В ней приняли участие свыше 2,5 тысячи участников, но в финал вышли только 50, а победителями стали всего пять учеников 10-х и 11-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Орловской области.

Цели олимпиады — популяризация IT-сферы, развитие критического мышления у школьников, а также поддержка юных специалистов с нестандартными идеями.

«В рамках трех этапов мы предложили ребятам очень разноплановые и непростые задачи. И каждый раз то, как они с этими задачами справлялись, превосходило наши ожидания. Проигравших здесь нет: побеждают все, кому интересно развиваться и узнавать что-то новое», — отметил руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын.

Борьба за победу длилась четыре месяца. Отборочный этап и полуфинал проходили онлайн, а финал — очно, в Долгопрудном. Финалисты решали две алгоритмические задачи и пять заданий по машинному обучению. В свободное время у них были мастер-классы, лекции, экскурсии и круглые столы со спикерами T1. Сотрудничали с проектом Московский физико-технический институт, Фонд развития Физтех-школ и компания «Иннопрактика».