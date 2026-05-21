IT-эксперт Комлев рассказал, что школьный курс по ИИ направлен на повышение цифровой грамотности у детей

В школах России появится курс по изучению искусственного интеллекта (ИИ). Его главная задача — научить детей правильно и безопасно пользоваться современными технологиями, а также развить алгоритмическое мышление. Об этом в интервью ИА НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

По его словам, курс направлен на повышение цифровой грамотности. Школьники научатся методически грамотно применять ИИ в учебе, узнают о кибергигиене и потенциальных рисках. Для учителей также важно освоить новые инструменты для образовательного процесса.

Комлев отметил, что бизнес заинтересован в раннем развитии у детей навыков программирования и создания новых продуктов. Крупные компании, такие как «Яндекс», «Сбер» и телеком-операторы, уже сотрудничают со школами, поскольку вузовской программы недостаточно для подготовки квалифицированных специалистов.