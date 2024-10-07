IT-эксперт Черешнев заявил, что к 2030 году в России появятся кибершколы с ИИ-учителями

К 2030 году в России начнется интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в образовательные процессы, что позволит ему выполнять некоторые функции преподавателей в школах и вузах. Об этом сообщил вице-президент МТС Евгений Черешнев в беседе с «Газетой.Ru» .

По его словам, внедрение ИИ поможет решить проблему нехватки талантливых учителей, обеспечивая автоматизацию обучения. Черешнев пояснил, что нейросети смогут эффективно персонализировать учебный процесс, анализируя способности и знания учеников, их предрасположенности и восприимчивость к различным видам контента.

Это приведет к созданию индивидуальных ИИ-сервисов, которые будут формировать персонализированные образовательные траектории. Эксперт подчеркнул, что широкое использование ИИ в преподавании можно ожидать в ближайшие 2-4 года как в России, так и за рубежом.